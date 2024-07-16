آيتن عامر تروج لـ أحدث أعمالها الغنائية "مثيرة للجدل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

روجت الفنانة آيتن عامر لأحدث أعمالها الغنائية، والتي تحمل اسم "مثيرة للجدل"، ومن المقرر طرحها اليوم الخميس عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب".

ونشرت "عامر" بوستر الأغنية من خلال حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وعلقت: "أغنيتى الجديدة "مثيرة للجدل"، هتنزل يوم الخميس".

يذكر أن آيتن عامر شاركت في مسلسل "زوجة واحدة لا تكفي"، الذي عُرض في شهر رمضان 2024، من بطولة هدى حسين، ماجد المصري، نور الغندور، أيتن عامر، فاطمة الصفي، تأليف هبة مشاري حمادة وإخراج علي العلي.

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