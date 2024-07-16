"اتدمرت نفسيا".. هنا الزاهد تكشف عن أزمة والدتها الصحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

حلت الفنانة هنا الزاهد ضيفة على برنامج "صاحبة السعادة" تقديم الإعلامية إسعاد يونس ويعرض على قناة "dmc".

وتطرقت هنا خلال حديثها عن علاقتها بعائلتها، واستعادت ذكرياتها مع زوج والدتها الفنان الراحل طلعت زكريا، وعن دخولها في أزمة نفسية بسبب مرض والدتها، وطلاقها من الفنان أحمد فهمي، ومشاريعها الفنية خلال الفترة المقبلة، إلى جانب أسرار وكواليس تخص حياتها الشخصية كشفت عنها لأول مرة.

وعن مرور والدتها بأزمة صحية قالت: "ده الوقت اللي أنا حسيت أني اتكسرت جدًا، وأنا كنت بصور ولقيت فرح بتكلمني بتقولي هنا الحقينا، وماما كانت عاملة الأشعات وكنا مستنين النتيجة وطلع عندها المرض الخبيث، وسمعت الخبر انهارت وكنت واقفة وقعدت مش عارفة أقف".

مضيفة: "اللي مالوش خير في أهله مالوش خير في حد، وأمي لما بروح شركات إنتاج بتبقى جمبي عشان تطمن عليا وبتبقى دايمًا معايا في كل حاجة في حياتي، وهي الحمد لله أحسن بكتير دلوقتي والفترة دي احنا التلاتة اتدمرنا نفسيًا".

واستكملت: "ودايمًا بدعي وبخاف أوي من فكرة أن في أي يوم يحصل أي حاجة والله مش عارفة هيجرالي ايه؟.

يذكر أن هنا الزاهد تشارك بعدد من المشاريع الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة منها فيلم "ري ستارت" بطولة الفنان تامر حسني، وفيلم "بضع ساعات" بطولة الفنانة مي عمر.

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