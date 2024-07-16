وفاة شقيقة الناقد طارق الشناوي.. تعرف على موعد ومكان العزاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

أعلن الناقد الفني طارق الشناوي، عن وفاة شقيقته الدكتورة مها الشناوي، التي رحلت عن عالمنا مساء أمس الأثنين.

وكتب الشناوي، عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "قبل ثوانٍ رحلت شقيقتي الوحيدة دكتورة مها الشناوي، الأستاذة بجامعة المنصورة، عندما رحلت أمي قبل 9 سنوات أصبحت مها أمي وأختي، الآن رحلت أمي وأختي".

ويستقبل طارق الشناوي واجب العزاء في شقيقته اليوم الثلاثاء عقب صلاة المغرب في منطقة أويش الحجر بالمنصورة.

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