"بدون مكياج" أحدث ظهور لـ ياسمين صبري..صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة ياسمين صبري متابعيها، مقطع فيديو من أحدث ظهور لها، وحازت على إعجاب متابعيها.

ونشرت ياسمين، مقطع الفيديو على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية "القصص القصيرة"، وظهرت بدون مكياج.

آخر مشاركات الفنانة ياسمين صبري مسلسل "رحيل" والذي عُرض بموسم دراما رمضان 2024، وشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، بينهم: أحمد صلاح حسني ومحمد كيلاني.

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