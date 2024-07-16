بعد"العصب السابع".. شقيق محمد فؤاد يكشف تطورات حالته الصحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

كشف إبراهيم فؤاد، شقيق الفنان محمد فؤاد، تطورات الحالة الصحية لشقيقه، عقب إصابته بالعصب السابع.

إبراهيم فؤاد في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال ،:" محمد الحمد لله، زي الفل، و حالته تحسنت كثيرا، ويمارس نشاطه بشكل طبيعي، بعد إصابته بالعصب السابع، في شهر أبريل الماضي، بعد المجهود الكبير الذي بذله عند احتفاله بزواج نجله عبدالرحمن".

وعن ما تردد بشأن إيقاف النشاط الفني، قال ،:" غير صحيح، محمد قدم حفل يوم السبت الماضي، بالساحل، وكان قبلها بيوم واحد ، أقام بمنزله في سيدي عبد الرحمن، حفل خطوبة ابنته بسملة، و لديه حفلات في لبنان وتركيا، يستعد لها".



مصدر من شركة "فالفيت برودكشنز" المنظمة للحفل، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال ،:" الفنان محمد فؤاد، أكد مشاركته مع النجوم حميد الشاعري، وإيهاب توفيق، وحسام حسني، وهشام عباس، في الحفل المقام يوم 25 يوليو في الواجهة البحرية في بيروت".