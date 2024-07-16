تفاصيل حفل هاني شنودة في مهرجان الأوبرا الصيفي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

يقدم الموسيقار الكبير هاني شنودة، مجموعة من أشهر مؤلفاته، بمشاركة أوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية، بقيادة المايسترو محمود بيومي، في الحفل المقام ضمن فعاليات مهرجان الأوبرا الصيفي، مساء الجمعة ١٩ يوليو على المسرح المكشوف.

الموسيقار هاني شنودة، يعزف الحفل، الموسيقي التصويرية التي قدمها فى أشهر الأعمال الدرامية ، ومنها ، أفلام لا عزاء للسيدات، شمس الزناتي، الافوكاتو، المشبوه، وغيرها.

ويقدم أيضا، بمشاركة المطربات ، تينا عدلي و منى العطار ، من الأغاني التي وضع ألحانها، ما فاتش ليه، بحلم معاك، أنا بعشق البحر ، ماتحسبوش يا بنات ، ماشية السنيورة ، أوقات اشوف ملامحك ، لما كان البحر أزرق ، ماما ستو ، بنات كتير ، معملش حاجة ، الشوارع حواديت ، بالإضافة إلى جانب لونجا شنودة ٧٩ ، سيرينادا التشيللو.

الموسيقار هاني شنودة ، من أهم رموز الموسيقى والغناء في مصر والعالم العربي، ساهم في صناعة نجومية نخبة من نجوم الغناء، وفي مقدمتهم محمد منير، وعمرو دياب، وأحمد عدوية ، وقام عام 1977 بتأسيس فرقة المصريين ، إلى جنب ووضع الموسيقى التصويرية والألحان للعديد من الأفلام المصرية .