صور.. حلا شيحة تحتفل بعيد ميلاد ابنتها "عائشة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

احتفلت الفنانة حلا شيحة بعيد ميلاد ابنتها عائشة، ونشرت صور تجمعها بطفلتها، عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وعلقت "حلا" على الصور: "عيد ميلاد سعيد لك يا عائشة ملاكي الصغير".

وانهالت عليها تعليقات من المتابعين، وجاءت: "شبهك أوي، كل سنة وانتي طيبة يا أجمل عائشة، مشاء الله ربنا يحفظها، عيد ميلاد سعيد، عقبال ال 100 يا روح قلبي، بنوتك قمر، بتشبهك كتير".

يذكر أن، حلا شيحة شاركت في السباق الرمضاني المنقضي بمسلسل "امبراطورية ميم" مع النجم خالد النبوي، عن نص أدبي كتبه الكاتب الكبير الراحل إحسان عبدالقدوس، إخراج محمد سلامة، بطولة نشوى مصطفى، محمود حافظ، نور النبوي، هاجر السراج، ليلى عز العرب.

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