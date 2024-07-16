بإطلالة صيفية أحدث ظهور لـ هاجر أحمد والجمهور يعلق: "ملكة جمال"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة هاجر أحمد متابعيها، صورة جديدة من أحدث ظهور لها، ولاقت إعجاب الجمهور.

ونشرت هاجر، الصورة على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة صيفية أنيقة ارتدت خلالها فستان مشجر.

وانهالت عليها تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "قمر ما شاء الله، ملكة جمال، سكر بجد، أغلى فنانة، بحبك، كتير بحب ملامحك".

يذكر أن، آخر أعمال هاجر أحمد كان مسلسل "المعلم" الذي عرض في موسم رمضان 2024، وشارك في بطولته مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثي، أحمد فؤاد سليم، محمد العمروسي، أحمد عبدالله محمود، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم.

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