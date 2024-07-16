هنا الزاهد عن الراحل طلعت زكريا وعلاقته بابنته: "كنت بغير منها وبقول يا بختها"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

حلت الفنانة هنا الزاهد ضيفة على برنامج "صاحبة السعادة" تقديم الإعلامية إسعاد يونس ويعرض على قناة "dmc".

وتطرقت هنا خلال حديثها عن علاقتها بعائلتها، واستعادت ذكرياتها مع زوج والدتها الفنان الراحل طلعت زكريا، وعن دخولها في أزمة نفسية بسبب مرض والدتها، وطلاقها من الفنان أحمد فهمي، ومشاريعها الفنية خلال الفترة المقبلة، إلى جانب أسرار وكواليس تخص حياتها الشخصية كشفت عنها لأول مرة.

وعن علاقتها بزوج والدتها الفنان الراحل طلعت زكريا قالت: "الله يرحمه طلعت زكريا ملا الحته دي بس مش 100%، وكان يقعد مع أميمة أنا كنت بغير وطبعًا دي بنته نور عينيه وكانت تقعد على حجره وأنا كنت أبص أقول الله يا بختها وهو ادانا كتير من حبه وعاش معانا 13 سنة وكان ونعم الراجل وربانا وإنسان مفيش زيه ربنا يرحمه يارب، بس أنا كان طول عمري نفسي أحب حد أكبر مني شوية عشان أحس الحته دي".

يذكر أن هنا الزاهد تشارك بعدد من المشروعات الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة منها فيلم "ري ستارت" بطولة الفنان تامر حسني، وفيلم "بضع ساعات" بطولة الفنانة مي عمر.

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