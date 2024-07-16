بعد خروجه منتصرًا في قضيّة التّشهير، هل يعيش جوني ديب علاقة حبّ جديدة؟

رصدت عدسات الكاميرا الممثّل جوني ديب، البالغ من العمر ٦١ عامًا، بصحبة خبيرة التّجميل وعارضة الأزياء الرّوسيّة يوليا فلاسوفا.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” أنّ مصادر قريبة من “ديب” أخبرت وسائل الإعلام أنّهما كانا يلتقيان “هنا وهناك” على مدار العامَين الماضيَين.

وبحسب التّقارير، فإنّ ديب وفلاسوفا التقيا في براغ، حيث تُقيم، في آب/أغسطس ٢٠٢١ خلال مهرجان كارلوفي فاري السّينمائيّ الدّوليّ.

تمتلك فلاسوفا مركزًا للمكياج والتّجميل هناك، ولكن يبدو أنّها تقضي معظم وقتها في المملكة المتّحدة، حيث يعيش “ديب” حاليًّا.

يوم الخميس الماضي، تمّ رصد ديب وفلاسوفا وهما يبدوان بحالة من الرومنسيّة للغاية أثناء سفرهما من لندن في الصّور التي حصلت عليها صحيفة “ديلي ميل”.

كان كلاهما يرتديان ملابس غير رسميّة، إذ شوهدا وهما يسيران على المدرج معًا، إذ كان ديب يرتدي بنطال جينز رياضيًّا مع سترة رماديّة مربوطة حول خصره، وحذاءً رياضيًّا أحمرَ وقميصًا أسودَ بياقة، ونظّارات شمسيّة زرقاء وقبّعة بلون التّوت.

في هذه الأثناء، ارتدت فلاسوفا قميصًا قصيرًا أسودَ مع بنطال رياضيّ مطابق، وحذاءً رياضيًّا أبيض اللون وقلّادة بسيطة، ونظّارات شمسيّة قديمة وحقيبة يد سوداء.

وكانت فلاسوفا وديب قد شوهدا معًا في حفل صديقه الرّاحل جيف بيك في براغ في تمّوز/يوليو ٢٠٢٢. حيث التقطت الصور من العرض الموسيقيّ للثنائيّ وأظهرت إحدى الصّور الشّخصيّة حينها التي حصلت عليها الصّحيفة نجم “Edward Scissorhands” وهو يقبّل فلاسوفا على خدّها.

على الرّغم من أنّ العارضة لم تعلّق بعد على طبيعة علاقتهما، إلّا أنّها ألمحت إليها في الماضي.

شاركت فلاسوفا لقطة عبر انستغرام في وقت سابق من هذا العام تظهر الثنائيّ وهما يضعان أيديهما على أرجل بعضهما البعض، وفقًا لصحيفة “ديلي ميل”، وكانت الصّورة ردًّا على أحد المتابعين الذي سألها عن “ممثّلها المفضل”.

وكتبت على الصّورة: “جي دي. إنّه رجل موهوب وملهم بشكل لا يصدّق”.

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بعد انتشار الأخبار عن علاقتهما المزعومة، أطلّت فلاسوفا عبر انستغرام في منشور باللغة التّشيكيّة جاء فيه “أيّها الأصدقاء، أطلب منكم الامتناع عن إجراء مقابلات مع الصحفيّين عنّي وعن حياتي الشّخصيّة. ونحن نقدّر تفهّمكم واحترامكم لخصوصيّاتي”.

ويتمتّع ديب “بحياة هادئة” في أوروبا منذ أن خرج منتصرًا في حزيران/يونيو ٢٠٢٢ في قضيّة التّشهير التي رفعها ضد زوجته السّابقة أمبر هيرد التي انتقلت منذ ذلك الحين إلى مدريد، حيث تعيش مع ابنتها أوناغ البالغة من العمر ثلاث سنوات.