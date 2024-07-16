الدراما التركية تستعد لمسلسل “الهيبة”…. من سيلعب دور تيم حسن؟

بعدما اشترت الشّركة التّركيّة القمر للإنتاج حقوق المسلسل العربيّ الشّهير “الهيبة” لتقديمه إلى الجمهور بنسخته التّركيّة، تداولت بعض الأخبار التّركيّة عن أنّ شركة الإنتاج ستعرض النّسخة التّركيّة من المسلسل في الموسم الدّراميّ الجديد لعام ٢٠٢٤ وسيحمل عنوان “حكاية عائلة ألبورا”.

كما يُشرف على تجهيز المشروع المخرج أحمد كاتكسيز، الذي وقّع أهمّ الأعمال التّركيّة منها: (العشق المشبوه، اللهيب، العائلة). كما تولّى نصّ السيناريو جوليزار ايرماك (على مرّ الزّمان، سمني هجران، نجمة الرّاعي، عمر).

وقد سرّعت شركة “القمر” تجهيز النّسخة التّركيّة من المسلسل لعرضه في الموسم الدّراميّ الجديد وسيحكي عن صراع شرس على السّلطة بين أفراد عائلتَي “البورا” و”بايبارس”. على أن يتمّ التّصوير في “ماردين”.

سيكون المسلسل ثاني عمل تتعاون في إنتاجه Ay Yapım مع شركة AyNA بعد مسلسل “لديّ همّ”.

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وكانت مواقع تركيّة قد كشفت عن أسماء نجوم قد يقع الاختيار عليها لتأدية شخصيّة “جبل شيخ الجبل” التي قدّمها بنجاح في النّسخة العربيّة النّجم تيم حسن ومنهم النّجم التّركيّ تولغا ساريتاش (بطل مسلسل العهد وعلي رضا) إذ أشار بعضم إلى أنّه الأنسب والأكفأ للعب دور جبل شيخ الجبل، فهل تصحّ التوقّعات ويقع الاختيار عليه؟