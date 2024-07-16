شكرا لقرائتكم خبر عن قبل حفله بمهرجان العلمين.. كاظم الساهر: التلحين مهم فى حياتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم القيصر كاظم الساهر حفلاً غنائيًا كبيرًا بمهرجان العلمين يوم 18 يوليو الجارى على مسرح العلمين أرينا، وسط حضور كبير من محبيه، حيث طرحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وتذكرتى تذاكر الحفل، التى أوشكت على النفاد، حيث من المقرر أن يشهد الحفل مفاجآت كبيرة.

وقال القيصر كاظم الساهر فى لقائه مع الإعلامية منى الشاذلى ببرنامج "معكم" إنه يأتى إلى مصر باستمرار وليس لإحياء حفلات فقط، لكن للاستمتاع مع الأصدقاء، مؤكداً أنه لا يعلم أي شيء عن تفاصيل التعاقدات على حفلاته لأن ابنه وسام هو المسؤل الأول عن تلك التعاقدات والتفاصيل، حيث إنه لديه شركة خاصة بالتعاقدات تخص والده القيصر، لافتاً إلى أنه قال لابنه اتركونى أهتم بالتلحين والغناء فقط، وبالفعل وسام والعاملين معه يبلغونه بموعد السفر وكل شىء قبل الحفل بيوم واحد بحسب تصريحاته.

وانطلقت فعاليات مهرجان العلمين الجديدة في دورته الثانية في الفترة من 11 يوليو الجاري وحتى يوم 30 أغسطس المقبل، والتي تشهد العديد من الفعاليات الفنية والرياضية، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه المهرجان في نسخته الأولى التي أقيمت العام الماضي.

ويأتي مهرجان العلمين في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية ومنها مهرجان العلمين الجديدة وذلك بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة.

وحرصت الشركة المتحدة على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب سياح من مختلف الجنسيات، ومن المقرر أن تشهد نسخة مهرجان العلمين 2024 أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس، وكذلك مسابقة insomnia للألعاب الرقمية، كما يشهد المهرجان تنظيم فعالية Bites by the sea، وهو حدث ضخم لأفضل الطهاة في مصر بما يسهم في دعم سياحة الطعام لأول مرة في الساحل.