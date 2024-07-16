شكرا لقرائتكم خبر عن "إن شاء الله ولد" فى دور العرض السينمائى خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد فوزه مؤخرًا بجائزة الجمهور في مهرجان عمان السينمائي الدولي، وقبلها اختياره لتمثيل الأردن في جوائز الأوسكار، ينطلق فيلم إن شاء الله ولد للمخرج أمجد الرشيد، تجاريًا لأول مرة فى الأردن يوم 18 يوليو، ثم في 24 يوليو بسينما زاوية في مصر، ويوم 25 يوليو بدور العرض بالإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

يأتي العرض السينمائي التجاري بعد نجاح عرضه في دور السينما الفرنسية مطلع العام الحالي، واستمرار جولته بالمهرجانات العالمية، حيث حقق نجاحا كبيراً في عرضه العالمي الأول في مهرجان كان السينمائي الدولي، ضمن أسبوع النقاد، وسجل أول مشاركة لفيلم روائى طويل أردنى فى المهرجان العريق، وفاز بجائزة جانفاونديشن وجائزة ريل دور للفيلم الروائى الطويل.

كما شارك الفيلم فى عدة مهرجانات أخرى تصل إلى 100 مهرجان دولى، من بينها مهرجان كارلوفى فارى السينمائى فى التشيك، ومهرجان ملبورن السينمائى الدولى، ومهرجان لندن السينمائى، ومهرجان سيدني السينمائي، ومهرجان تورونتو السينمائي الدولي وكان آخرها مشاركته في مهرجان عمان السينمائي الدولي حيث نافس على جائزة أفضل فيلم.

يضم فيلم إن شاء الله ولد في جعبته نحو 26 جائزة، ويحكي قصة نوال التي يتوفى زوجها فجأة ليتحتم عليها أن تنقذ ابنتها ومنزلها من مجتمع تنقلب فيه الموازين إن كان لديها طفل ذكر وليس أنثى.

الفيلم من إخراج أمجد الرشيد، يشاركه التأليف ديلفين أجوت ورولا ناصر، وبطولة منى حوا، وهيثم عمري، ويمنى مروان، وسلوى نقارة، ومحمد جيزاوي، وإسلام العوضي، وسيلينا ربابعة.