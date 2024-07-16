شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال كاظم الساهر عن حفلاته فى مصر قبل حفله بمهرجان العلمين؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد القيصر كاظم الساهر لإحياء حفل غنائى ضخم فى مدينة العلمين الجديدة يوم الخميس المقبل، ضمن فعاليات مهرجان العلمين فى نسخته الثانية، وذلك بعد 3 أسابيع من حفله الغنائى فى القاهرة الجديدة، وكان القيصر كشف عن حبه الشديد لإحياء الحفلات فى مصر، وكيفية تفاعل الجمهور المصرى معه.

وقال القيصر كاظم الساهر لـ"الخليج 365"، إن حفلاته في مصر بمثابة سعادة كبيرة له، كما أنه يود تكرار التجربة على المسرح في مصر، موضحا: "ففي كل مكان رائع فهي بلدي".

وعن تفاعل الجمهور المصرى معه خلال حفلاته في مصر، ذكر أنه سعد للغاية بتفاعل الجمهور معه، حيث كانوا يتعايشون مع كل أغنية على حسب لونها، ويعم الهدوء إذا كانت أغنية مليئة بالمشاعر، أو يفرحوا إذا كانت أغانى فرحة ويتعايشون مع الأجواء، مضيفا: "وكانوا يرسلون لى كلمات مشاكسة أثناء الغناء على المسرح".

يذكر أن مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الثانية يستمر حتى يوم 30 أغسطس المقبل، ويشهد عددا كبيرا من الفعاليات الفنية والثقافية والترفيهية، فضلا عن عدد من الحفلات الغنائية لكبار المطربين في مصر والوطن العربي، حيث افتتح الكينج محمد منير الحفلات يوم الجمعة الماضى، ومن المقرر أن يحيي القيصر كاظم الساهر الخميس المقبل حفلا غنائيا ضخما، إلى جانب: عمرو دياب، تامر حسني، رامي جمال، ويجز، فريق كايروكي، وغيرهم من الفنانين.

ويأتي مهرجان العلمين في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية ومنها مهرجان العلمين الجديدة وذلك بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة.

وحرصت الشركة المتحدة على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروض فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب سياح من مختلف الجنسيات، ومن المقرر أن تشهد نسخة مهرجان العلمين 2024 أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس، وكذلك مسابقة insomnia للألعاب الرقمية، كما يشهد المهرجان تنظيم فعالية Bites by the sea، وهو حدث ضخم لأفضل الطهاة في مصر بما يسهم في دعم سياحة الطعام لأول مرة في الساحل.