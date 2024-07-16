شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار مهرجان الطعام ضمن فعاليات مهرجان العلمين حتى 30 أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لاقت فعاليات مهرجان الطعام، ضمن برنامج مهرجان العلمين قبولا من رواد مدينة العلمين، وهو المهرجان الجاذب لعشاق الأطعمة وتجربة الطعام حول العالم، حيث يقدم المهرجان أنشطة مثل "Bites by the sea" و"Food trucks" جنبا إلى جنب من باقى الأنشطة والفعاليات الترفيهة والثقافية والفنية والرياضية التى يقدمها المهرجان.

يأتى ذلك فى إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية ومنها مهرجان العلمين الجديدة، وذلك بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التى شهدتها منطقة الساحل الشمالى الغربى بأكملها وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة فى المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالى الغربى، والتأكيد على دور القوى الناعمة فى دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة.

وحرصت الشركة المتحدة على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب سياحا من مختلف الجنسيات، ومن المقرر أن تشهد نسخة مهرجان العلمين 2024 أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس، وكذلك مسابقة insomnia للألعاب الرقمية، كما يشهد المهرجان تنظيم فعالية Bites by the sea، وهو حدث ضخم لأفضل الطهاة في مصر بما يسهم في دعم سياحة الطعام لأول مرة في الساحل.