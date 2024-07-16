خاص وبالفيديو - ساندرا نهرا تكشف عن صفات هيفا وهبي وراء الكواليس

ميرنا وليد - بيروت - أطلت مديرة أعمال الفنانة هيفا وهبي ساندرا نهرا في لقاء عبر موقع "الفن"، حيث تحدثت عن الحفل القادم لوهبي في لبنان، كما تحدثت عن الصفات التي تتمتع بها وهبي وراء الكواليس على الصعيد المهني وعلى الصعيد الشخصي، ووجهت نهرا رسالة لوهبي، وتتابعون تفاصيل اللقاء في الفيديو المرفق.



وكانت أحدث أغنيات وهبي أغنية بعنوان "يا نحلة" وهي من كلمات مصطفى حسن، ألحان بلال سرور، توزيع موسيقي هاني ربيع، ميكس وماستر سليمان دميان وحققت الأغنية نجاحاً كبيراً وملايين المشاهدات والكثير من الإشادات على مواقع التواصل الإجتماعي.