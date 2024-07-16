حسن الرداد يستعد لتصوير «طه الغريب»

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد الفنان حسن الرداد لتصوير أجدد أعماله السينمائية وهو فيلم طه الغريب، والذي تشاركه بطولته الفنانة هنا الزاهد، ومتوقع أن يعرض بداية العام القادم 2025 .

الفيلم من بطولة حسن الرداد وهنا الزاهد، وجاري التعاقد مع باقي أبطال العمل، وهو من تأليف محمد صادق وإخراج عثمان أبو لبن وإنتاج أحمد السبكي، وتدور أحداث الفيلم في إطار تشويقي.



كانت آخر أعمال حسن الرداد مسلسل محارب والذي عرض ضمن مسلسلات رمضان 2024، وهو من المسلسلات القصيرة فئة 15 حلقة، وتدور قصته في إطار من التشويق والإثارة، حيث علم حسن الرداد وأخوته بموت والدتهم في حادث سير من قبل أحد مشاهير السوشيال ميديا، حيث تتوالى الأحداث ويحاول أحمد زاهر "حسام" مساومة أسرة عفاف شعيب وتحديدًا محارب للتنازل عن القضية مقابل مبلغ من المال.

أبطال مسلسل محارب

ويشارك في بطولة مسلسل محارب عدد كبير من الفنانين: أحمد زاهر، ماجد المصري ناهد السباعي، نرمين الفقي، منة فضالي، وتامر عبد المنعم وملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عناني كريم العمري، وسماء إبراهيم، وعفاف شعيب، وغفران محمد، عمرو محمود ياسين، وحسن عيد.

وعرض للرداد آخيرًا بالسينما فيلم بلوموندو ، وشاركه البطولة ميرنا نور الدين، وحقق إيرادات ضخمة وقت عرضه بجميع دور العرض السينمائي .

تفاصيل فيلم بلوموندو

وتدور أحداث الفيلم فى إطار اجتماعى كوميدى لايت، حيث يستغل الشاب بلوموندو الذي يجسد شخصيته الفنان حسن الرداد سفر زوجته ليقرر ان يقيم حفلة، ولكن تحدث العديد من المفاجآت التي تقلب حياته راسا على عقب.

ويقدم حسن الرداد دور رجل أعمال في مجال العقارات، وهو شاب وسيم وجذاب اسمه "بلوموندو" يتزوج من إحدى فتيات الطبقات الراقية، وبعد أقل من عامين من الزواج تتحول حالة الاستقرار إلى حالة من الجدل والاختلافات التي تصل إلى حد الصراع، حيث يقدم الفيلم في إطار اجتماعي حول العلاقات الزوجية وتطورها بعد فترة من الوقت، وتحدث مفاجأة وتتطور الأحداث في إطار كوميدي.

آخر أعمال حسن الرداد

جدير بالذكر أن آخر الأعمال السينمائية للفنان حسن الرداد، فيلم "تحت تهديد السلاح"، الذي عرض خلال الفترة الماضية بدور العرض السينمائية وحقق نجاحًا كبيرًا.

فيلم "تحت تهديد السلاح" بطولة حسن الرداد ومي عمر، وشارك فيه: بيومي فؤاد وشيرين رضا وعمرو عبدالجليل، ومن إخراج محمد عبد الرحمن حماقي، وتأليف أيمن بهجت قمر.

وتتلخص قصة الفيلم في إطار تشويقي حول رجل أعمال يُدعى خالد متزوج ولكنه تعيس في زواجه، فيقرر الطلاق والعودة إلى حبيبته السابقة، ولكن يصاب بطلق ناري أثناء زفافه، يتسبب في دخوله إلى غيبوبة لمدة 4 سنوات.