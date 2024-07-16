مي سليم تشوق جمهورها لـ أحدث أعمالها الغنائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

شوقت الفنانة مي سليم متابعيها، لأحدث أعمالها الغنائية.

ونشرت مي صور مع فريق العمل داخل الاستديو، عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" وعلقت: "أغنية جديدة استنونا، كلمات أحمد عيسى، ولحن مدين، وتوزيع أمين نبيل، وإنتاج كانستديوز".

يذكر أن مي سليم، تستعد لإحياء حفل غنائي في الرياض بالمملكة العربية السعودية.

على جانب آخر، كانت آخر أعمالها السينمائية فيلم "بنقدر ظروفك"، ويشارك في بطولته كل من: أحمد الفيشاوي، نسرين طافش، محمد محمود، محمود حافظ، إبرام نشأت.

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