بسبب "الدهب".. أزمة جديدة تواجه شيرين عبد الوهاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

شهد النزاع بين المطربة شيرين عبد الوهاب، و شركة روتانا للصوتيات و المرئيات، تطورات جديدة ،عقب تبادلهما تقديم البلاغات.

مصدر من شركة روتانا، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال ،:" النيابة ، طالبت المطربة شيرين عبد الوهاب، الحضور بنفسها، وكذلك الموزع الموسيقي توما، لسماع أقوالهم في التحقيقات الجارية بشأن أغنية (الدهب)".

وتابع،: "محامي شركة روتانا للصوتيات، قدم بلاغ رسمي ، يتهم المطربة بالتشهير والإساءة، لمسئولين في روتانا، بعد اتهامها لهم بسرقة الأغنية، التي كانت قد سلمتها بنفسها، إلى المنتج الفني ، وطرحت بموافقتها".

ومن ناحية أخرى، تجري نيابة قصر النيل، تحقيقاتها في البلاغ المقدم من محامي المطربة شيرين عبد الوهاب، ضد شركة روتانا بالتعدي على حقوقها الفنية، ونشر وبث وطرح أغنية "الذهب" والتربح منها دون أي حق.

شركة "فلفيت برودكشنز" أعلنت أمس الإثنين، في بيان حصلت عليه "الخليج 365 "، إلغاء حفل المطربة شيرين عبد الوهاب، الذى كان من المقرر إقامته في بالواجهة البحرية في بيروت، يوم السبت الموافق 20 يوليو.

وأكدت الشركة، تفهمها الاعتذار الذي تقدمت به المطربة، و دعمها لها.