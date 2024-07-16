الصور الأولى من المسلسل التركي "غرفة الاستجواب" بطولة هازال كايا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:



ينتظر فريق المسلسل التركي غرفة الاستجواب طرحه قريبا للجمهور في الشرق الأوسط وتركيا وشمال أفريقيا.



وكشفت منصة tod التي من المقرر أن تعرض المسلسل حصريا عن الصور الأولى التي ضمت عددا من نجوم "غرفة الاستجواب".



المسلسل من إنتاج Karga 7 Pictures ومن إخراج دنيز يورولمازر، وتأليف نوراي أوسلو و ميلاي إزنجين.



يضم المسلسل نخبة من النجوم: هازال كايا، تشاغلار ارطغرل، بونجوك يلماز، ميليسا دونجل، دنيز حمزة أوغلو، أوكتاي شوبوك، كبيلاي تونشار، إبرو أيكاش،بوراك حقي، ايزجي تومبول، دينيز كارا أوغلو،آسو لال بورناك، وشهسوار أكتاش.

مسلسل "غرفة الاستجواب" من فئة الدراما البوليسية ويناقش قصة مشوقة، وتدور أحداث المسلسل حول جيهان مان أوغلو (التي تلعب دورها هازال كايا)، الضابطة الوحيدة في وحدة الاستعلامات، التي يتم العثور على جثة والدها في ظروف مشبوهة. يتم تعيين القضية لزميلها والمحقق الآخر متين يازجي (الذي يلعب دوره كاغلار أرطغرل). مع ظهور الحقائق حول القضية، سيتم اختبار الحب العميق بين جيهان ومتِن. في هذه القصة، الجميع مشتبه به محتمل، في ما قد لا يكون قضية قتل بسيطة!