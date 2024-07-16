بـ "فستان أسود".. درة تتألق في أحدث ظهور لها والجمهور يعلق: "حورية البحر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

خضعت الفنانة التونسية درة زروق لـ أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

وشاركت درة متابعيها الصور، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وظهرت أمام البحر بإطلالة أنيقة، ووضعت مكياج بسيط أبرز ملامحها.

وانهالت عليها تعليقات من الجمهور، وجاءت: "حورية بحر، ملكة، برنسيسة تونس، حبيبتي الغالية، قمر".

وشاركت درة في دراما رمضان العام الماضي 2023 بمسلسل "الأجهر" بطولة عمرو سعد، سيد رجب، محمود قابيل، خالد زكي، ناهد السباعي، سارة سلامة، أنوشكا، عارفة عبد الرسول، أحمد صفوت، أحمد مجدي، نور النبوي، مصطفى أبو سريع، وإخراج ياسر سامي.

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