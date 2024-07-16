شكرا لقرائتكم خبر عن بتول الحداد.. الفنانة الشابة تحتفل بزفافها بحضور نجوم الفن (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل المنتج مصطفى الغزولى بزواجه على الفنانة بتول الحداد، حيث أقيم العرس في أحد فنادق القاهرة، بحضور عدد كبير من الفنانين وعلى رأسهم المنتج تامر مرسى، والمنتج طارق الجناينى، والمنتج حسام شوقى، وهشام سليمان، مى عز الدين، أمير كرارة، دياب، محمود عبد المغنى ميرنا نور الدين، دينا فؤاد، إيمان العاصى، أحمد السبكى، رياض الخولى، أحمد صلاح حسنى، عزوز عادل، أحمد سمير فرج، ندى عادل، محمد على رزق، محمد عز، وعدد كبير من الفنانين الشباب.



حفل زفاف بتول الحداد

بتول الحداد فنانة شابة قدمت العديد من الاعمال الفنية في الآونة الأخيرة، حيث شاركت في مسلسلات الكتيبة 101، يونس ولد فضة، نسر الصعيد، مسلسل جميلة، وصلة رحم.

وقام بالغناء فى حفل الزفاف كل من: دياب وهيثم شاكر، ومن المقرر أن يُحيي العرس عدد من المطربين.

يشار إلى المنتج مصطفى الغزولى قدم عدة أعمال هذا العام وآخرها مسلسل صيد العقارب بطولة النجمة غادة عبد الرازق وعرض على شاشات المتحدة، وشارك في بطولته كل من: محمد علاء، سيمون، رياض الخولى، وأحمد ماهر، وعماد صفوت، وميار الغيطى، وأحمد جمال سعيد، ومحمد على رزق، واخرون، تأليف باهر دويدار، إخراج أحمد حسن.

كما قدم مسلسل حالة خاصة بطولة النجم الصاعد طه دسوقى وغادة عادل وعدد كبير من الفنانين، إنتاج طارق الجنانينى وwatch it، وإخراج عبد العزيز النجار.



بتول الحداد ومصطفى الغزولى



بتول الحداد والمنتج مصطفى الغزولى والفنان عماد صفوت وزوجته



بتول الحداد ومى عز الدين ومصطفى الغزولى بتول الحداد ومى عز الدين ومصطفى الغزولى