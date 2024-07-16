شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجانا أسوان وروتردام يحتفلان بالذكرى الخمسين لوفاة أم كلثوم والان مع تفاصيل الخبر

في إطار التعاون بين مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، ومهرجان روتردام للفيلم العربي، يحتفل كلا المهرجانين في دورتيهما المقبلتين عام 2025 بالذكرى الخمسين لوفاة كوكب الشرق أم كلثوم، خاصة أن أم كلثوم قدمت للسينما المصرية والعربية 6 أفلام تعتبر من أبرز الأفلام الغنائية في النصف الأول من القرن العشرين.

هذا بالإضافة إلى أن أم كلثوم تعد نموذج نادر للمرأة المصرية والعربية المبدعة، حيث نشأت في أسرة بسيطة في قرية طماي الزهايرة بمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، لكنها نجحت بفضل موهبتها الكبيرة وإصرارها على النجاح أن تصل إلى قمة المجد في عالم الغناء.

ومن المنتظر أن تتضمن الدورة الخامسة والعشرين من مهرجان روتردام للفيلم العربي، والدورة التاسعة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، حفلا موسيقيا يتضمن عددا من الأغاني التي قدمتها أم كلثوم في أفلامها، على أن يتم التنسيق بين المهرجانين في هذا الشأن، بالإضافة إلى التنسيق مع وزارة الثقافة المصرية، حتى تخرج هذه الاحتفالية بالشكل الذي يليق بسيدة الغناء العربي.

يذكر أن أم كلثوم قدمت للسينما المصرية والعربية كممثلة 6 أفلام هي، "وداد" و"نشيد الأمل" و"دنانير" و"عايدة" و"سلامة" و"فاطمة" ، فيما شاركت بالغناء فقط في فيلمي "أولاد الذوات" و"رابعة العدوية" .