30 يوليو.. محاكمة أحمد صلاح حسنى بتهمة تدمير سيارة موظف وإصابته بالتجمع

ياسر رشاد - القاهرة - أجلت محكمة جنح التجمع الخامس، تأجيل محاكمة الفنان أحمد صلاح حسنى، لاتهامه بتدمير سيارة موظف وإصابته بالتجمع، لجلسة 30 يوليو.

وحرر المجني عليه محضراً اتهم فيه الفنان أحمد صلاح حسني، بتدمير سيارته بعد الاصطدام به، نتيجة قيادته بسرعة جنونية في التجمع الخامس.

وقد احالت النيابة العامة ؛ إلى محكمة الجنح المختصة، والتي حددت جلسة اليوم للنظر في القضية .

كشف ملابسات فيديو مقتل عامل بصالة ألعاب رياضية بالقليوبية

كما كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى يتضمن قيام أحد الأشخاص بالقليوبية بالتعدى على آخر بإستخدام سلاح أبيض، مما أدى إلى وفاته، وضبط مرتكب الواقعة.

تابعت أجهزة وزارة الداخلية، تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على آخر باستخدام سلاح أبيض بالقليوبية ، مما أدى إلى وفاته.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 11 يوليو الجارى تبلغ للأجهزة الأمنية بالقليوبية من أحد المستشفيات بوصول (عامل بصالة ألعاب رياضية- مقيم بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة) مصاب بجرح طعنى بالرقبة وتوفى أثناء محاولة إسعافه.

وبسؤال والده قرر بحدوث مشادة كلامية بين المجنى عليه وبين (ميكانيكى- مقيم بذات العنوان) بسبب خلافات مالية تطورت لمشاجرة قام على إثرها الأخير بالتعدى على نجله بسلاح أبيض محدثًا إصابته التى أودت بحياته وفر هاربًا.

وعقب تقنين الإجراءات بتاريخ 12 يوليو الجارى تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وأرشد عن السلاح الأبيض المستخدم فى ارتكاب الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.