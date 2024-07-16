فيلم الهوى سلطان .. اعرف موعد انطلاق عرضه

ياسر رشاد - القاهرة - ينتظر جمهور الشاشة الكبيرة، موعد انطلاق عرض فيلم الهوى سلطان ، بطولة النجوم منة شلبي، أحمد داود، أحمد خالد صالح، ومقرر عرضه نهاية شهر أغسطس القادم بجميع دور العرض السينمائي .

كان أبطال فيلم الهوى سلطان انتهوا من تصوير مشاهدهم قبل إجازة عيد الأضحى، ويدخل العمل مرحلة المونتاج استعدادًا لطرحه في دور العرض السينمائي.

فيلم الهوى سلطان

فيلم الهوى سلطان

يضم فيلم الهوى سلطان ، مجموعة من النجوم وأبرزهم:" منة شلبي، أحمد داود، أحمد خالد صالح، سوسن بدر، جيهان الشماشرجي، من تأليف وإخراج هبة يسري.

وكان داوود، كشف عن الأسباب التي دفعته للمشاركه في الفيلم، قائلًا: "أكثر حاجة شدتني لفيلم الهوى سلطان نوع وقصة الفيلم اللي بقالنا كتير مش بنشوفها في السينما، فبين علي وسارة علاقة حقيقية كتير مننا شافوها او عاشوها قبل كده".

المهندس علي

فيلم الهوى سلطان يشارك في بطولته منة شلبي، أحمد داود، أحمد خالد صالح، سوسن بدر، جيهان الشماشرجي، من تأليف وإخراج هبة يسري، وإنتاج شركة Sea-Cinema لـ أحمد فهمي وهاني نجيب.

ويعتبر فيلم الهوى سلطان هو العمل السينمائي الثاني الذي يجمع داود ومنه بعد تعاونهما في فيلم " الماء والخضرة والوجه الحسن".

ومن ناحية أخرى، يواصل الفنان أحمد داود تصوير مشاهده في مسلسل كل سنة مرة، والذي مقرر يعرض عبر منصة إلكترونية شهيرة خلال الفترة المقبلة.

يجسد أحمد داود خلال أحداث مسلسل كل سنة مرة، شخصية ممثل مسرحي، والعمل مكون من 10 حلقات، ويشاركه بطولته كل من الفنان القدير أحمد بدير، محمد محمود، ثراء جبيل، مراد مكرم، وفرح يوسف، والعمل من تأليف عبدالرحمن جاويش، إخراج يحي إسماعيل، وإنتاج شركة Yellow Tape.

آخر أعمال أحمد داود



كانت آخر أعمال أحمد داود في مسلسل زينهم، الذي حقق نجاحا كبيرا وصدى واسعا وقت عرضه على منصة إلكترونية شهيرة، ودارت أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي ممزوج بالكوميديا.

وجسد أحمد داود خلال أحداث المسلسل شخصية الطبيب الشرعي زينهم، والذي يخفي عمله في الطب الشرعي على والدته لرفضها هذا المجال، كما يدخل في أزمات عديدة بسبب طبيعة عمله ويحاول حل العديد من الألغاز، وتجمعه قصة حب بـ سلمى أبو ضيف مع تتابع الأحداث.

والعمل مكون من 30 حلقة، مأخوذ عن كتاب بعنوان أصدقائي الموتى شكرا للطبيب الشرعي محمد جاب الله، ويقدم بطولته أحمد داود، كريم قاسم، سلمى أبو ضيف، هناء الشوربجي، محمد أبو داود، أحمد الرافعي، عماد رشاد، بسمة نبيل، إنجي أبو السعود، يارا جبران، ونورا مهدي، والمسلسل من تأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج يحيى إسماعيل.