شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدة تطلق مهرجان العلمين لتسليط الضوء على التنمية فى الساحل الشمالى والان مع تفاصيل الخبر

استطاع مهرجان العلمين فى دورته الثانية أن يسلط الضوء على حجم التنمية فى الساحلى الشمالى، بما فيه من فرص استثمارية وقدرة على تحويل جنة مصر مدينة العلمين إلى منطقة جذب سياحى عالمى، وهو ما تهدف له الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وهو تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية في الساحل.

وكشف مهرجان العلمين عن حفلات الويك إند الثاني من فعالياته، حيث يحيى القيصر كاظم الساهر حفله الغنائي يوم الخميس 18 يوليو، كما تحيى النجمة الكبيرة ماجدة الرومى حفلها الغنائي يوم الجمعة 19 يوليو، بقيادة المايسترو نادر عباسي، وتحمل الحفلات عدة مفاجآت أخرى يتم الكشف عنها الأيام المقبلة.

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة U LIVE، لنقل فعاليات مهرجان العلمين في دورته الثانية، وتأتى القناة الجديدة على تردد 11785 رأسي باسم قناة المتحدة U LIVE وتستمر القناة فى العمل حتى انتهاء مهرجان العلمين في نهاية شهر أغسطس المقبل، حيث تستمر القناة لأكثر من 50 يوما، تقدم فيها أهم فعاليات مهرجان العلمين.

ويأتي مهرجان العلمين في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة.

وحرصت الشركة المتحدة، على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب سياحا من مختلف الجنسيات، ويشهد مهرجان العلمين أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس، وكذلك مسابقة insomnia للألعاب الرقمية، كما يشهد المهرجان تنظيم فعالية Bites by the sea، وهو حدث ضخم لأفضل الطهاة في مصر بما يسهم في دعم سياحة الطعام لأول مرة في الساحل.