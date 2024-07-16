شكرا لقرائتكم خبر عن رضا البحراوي يطرح اغنية "لو جاي في سيط" بتقنية الـ AI نهاية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهي المطرب الشعبي رضا البحراوي، من تسجيل احدث أغانيه بتقنية الذكاء الاصطناعي AI، والتي جاءت باسم "لو جاي في سيط"، وهي كلمات حسام موكا ألحان وليد سمارة توزيع أشرف البرنس.

تم تنفيذ العمل بالكامل لأول مره على طريقة الذكاء الصناعي حتى الراقصين يقدمون وصله من الرقص الشرقي بتقنية AI ، ومن المقرر طرح الأغنية نهاية هذا الأسبوع على كافة المنصات ووسائل التواصل الاجتماعي.

وتقول كلمات الاغنية: ـ

انا وحش جيلي ومين قدي من صغري معروف ومعلم.

نجاحي تعبك ومضايقك اصل انت من الركنه مصدي .

هات اخرك ياض ، يابني كله علي الله ، اللي بتتمناه احنا فصلانه .

لو جاي في سيط امرك بسيط ... انا لما جيت.

