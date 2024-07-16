شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان العلمين مبادرات وطنية وضعت العلمين على الخريطة السياحية والان مع تفاصيل الخبر

استطاع مهرجان العلمين في دورته الثانية أن يضع مدينة العلمين على الخريطة السياحية، لما له من عوامل جذب سياحي لزوار مدينة العلمين ورواد الساحل الشمالى، حيث يضمن المهرجان للجمهور متعة فنية ورياضية وثقافية وترفيهية كبيرة، إضافة إلى كون المهرجان يطلق مهرجان نبتة تحت مظلته للأطفال.

وكشف مهرجان العلمين عن حفلات الويك إند الثاني من فعالياته، حيث يحيى القيصر كاظم الساهر حفله الغنائي يوم الخميس 18 يوليو، كما تحيى النجمة الكبيرة ماجدة الرومى حفلها الغنائى يوم الجمعة 19 يوليو، بقيادة المايسترو نادر عباسي، وتحمل الحفلات عدة مفاجآت أخرى يتم الكشف عنها الأيام المقبلة.

ويأتى مهرجان العلمين فى إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التى شهدتها منطقة الساحل الشمالى الغربى بأكملها وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة.

وحرصت الشركة المتحدة، على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب سياحا من مختلف الجنسيات، ويشهد مهرجان العلمين أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس، وكذلك مسابقة insomnia للألعاب الرقمية، كما يشهد المهرجان تنظيم فعالية Bites by the sea، وهو حدث ضخم لأفضل الطهاة في مصر بما يسهم في دعم سياحة الطعام لأول مرة في الساحل.