شكرا لقرائتكم خبر عن مصمم رقصات فرقة الحرية: سعيد بالمشاركة فى مهرجان العالم علمين للعام الثاني والان مع تفاصيل الخبر

تحدث الفنان نصر الدين محمد مدرب ومصمم رقصات فرقة الحرية للفنون الشعبية وصاحب العرض الإسكندرانى بافتتاح المهرجان الثقافى، عن عرض صيد العصارى بمهرجان العلمين، قائلا:" لدينا أنواع صيد مختلفة من ضمنها صيد العصارى، حيث نصطاد أنواع معينة من السمك وطريقتها بالسنارة".

وأضاف نصر الدين محمد خلال لقاء كاميا برنامج "الحياة في العلمين" المذاع على قناة الحياة، من مدينة العلمين الجديدة، ان الصيد فى الإسكندرية لها طريقة معينة وعمق المياه مختلف، مؤكدا أن صيد العصارى له رونق خاص يخرج منه أنواع معينة من الأسماك وهو ما نتميز به فى الإسكندرية.

ولفت نصر الدين محمد إلى أنه سعيد للمشاركة فى مهرجان العالم علمين للعام الثانى على التوالى وبقدر الإمكان نعمل على تمثيل التراث السكندرى الأصيل فى إطار رقصات تبلوهات مختلفة وتعليم ارتداء الملاية اللف، واليشمك، مشيرا إلى أن ملابس الصعيد يختلف عن جنوب سيناء عن محافظة مطروح، فأقاليم مصر بها تنوع ثقافى فى الملابس والأكلات الشعبية.

تابع نصر الدين محمد، لدينا فرق كثيرة من المحافظات ستشارك فى مهرجان العلمين، ومصر بها تنوع ثقافى، والجمهور سعيد ويتجاوب معنا.

وأطلقت شبكة تليفزيون الحياة، برنامج «الحياة في العلمين» لتغطية فعاليات مهرجان العلمين، المُقام حالياً ويستمر حتى 30 من شهر أغسطس المقبل.

وأكدت شبكة تليفزيون الحياة، أن البرنامج الجديد يُذاع يومياً من السبت إلى الثلاثاء، في إطار دورها القوي في تعزيز قوى مصر الناعمة ونقل فعاليات واحد من أهم المهرجانات في مصر.

يأتي انطلاق البرنامج الجديد، بالتزامن مع انطلاق فعاليات مهرجان العلمين، الذي يتضمن مجموعة متنوعة من الفعاليات الفنية والرياضية وفعاليات ترفيهية إلى جانب فعاليات للأطفال ضمن مهرجان «نبتة» للطفل، وذلك بعد النجاح الكبير الذى حققه المهرجان فى نسخته الأولى التى أقيمت العام الماضي.

جدير بالذكر، أن الإعلامية سمر نعيم، قدمت أولى حلقات البرنامج الجديد.