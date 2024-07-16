ساره شكرى مديرا لمسرح البالون

ياسر رشاد - القاهرة - أصدر الفنان أحمد الشافعي رئيس الإدارة المركزية للبيت الفني للفنون الشعبية قراراً بتعيين مهندسة الديكور الفنانة سارة شكري، مديراً لمسرح البالون.



جاء هذا القرار بناءً على النجاحات والإنجازات التي حققتها في عدة مناصب سابقة ، فقد تولت منصب مدير دار العرض بالمسرح القومي ، كما كانت مديرا لقصر ثقافة الجيزة التابع لإقليم القاهرة الكبري وشمال الصعيد ، بالإضافة انها تولت منصب مدير الفنون التشكيلية بأقليم القاهرة.



تتمتع سارة شكري بمشوار فني ملئ بالنجاح والعطاء،فقد صدر لها مؤخراً كتاب بعنوان " مسرح الطفل منخفض التكاليف بقصور الثقافة " عن دار حابي للنشر والتوزيع.



يذكر أن سارة شكري حاصلة على ماجيستير في مسرح الطفل بالمعهد العالي للفنون المسرحية .