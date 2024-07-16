تطورات الحالة الصحية لـ محمد فؤاد بعد إصايته بالعصب السابع

ياسر رشاد - القاهرة - تصدر محمد فؤاد تريند محرك البحث«جوجل» خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما تداولت أنباء حول إصابته بالعصب السابع.

محمد فؤاد

كشف إبراهيم فؤاد، شقيق الفنان محمد فؤاد، تطورات الحالة الصحية لشقيقه، عقب إصابته بالعصب السابع.

وأكد إبراهيم فؤاد في تصريحات صحفية:" محمد الحمد لله، زي الفل، و حالته تحسنت كثيرا، ويمارس نشاطه بشكل طبيعي، بعد إصابته بالعصب السابع، في شهر أبريل الماضي، بعد المجهود الكبير الذي بذله عند احتفاله بزواج نجله عبدالرحمن".

وعن ما تردد بشأن إيقاف النشاط الفني، قال ،:" غير صحيح، محمد قدم حفل يوم السبت الماضي، بالساحل، وكان قبلها بيوم واحد ، أقام بمنزله في سيدي عبد الرحمن، حفل خطوبة ابنته بسملة، و لديه حفلات في لبنان وتركيا، يستعد لها".

ويواصل الفنان محمد فؤاد المراحل الأخيرة من تعافية من إصابته بالعصب السابع والتي يعاني منها منذ إبريل الماضي وتحديداً منذ حفل زفاف نجله الأكبر عبد الرحمن، حيث أجرى فحوصات طبية وبدأ في مراحل العلاج الطبيعي بشكل مكثف خاصة وأنه مرتبط بإحياء أكثر من حفل غنائي خلال موسم الصيف هذا العام.

مرض محمد فؤاد بالعصب السابع

وأكد محمد فؤاد فى تصريحات صحفية: بعد فرح نجلي جالي العصب السابع وكان داخل في شبه جلطة، وسافر ألمانيا للعلاج، وهو حاليًا في مرحلة التعافي.

محمد فؤاد

واحتفل محمد فؤاد منذ أيام قليلة بحفل خطوبة ابنته بسملة، الذي أُقيم في الساحل بحضور عدد من الأهل والأصدقاء المُقربين، وخلال الفل قدم فؤش عدد من أغانيه وهو متأثرًا ويبكي من فرحته بإبنته.

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع وقطع مؤثر من الحفل، يظهر فيه "فؤش" وهو يبكي بتأثر ويلامس إبنته بحب وحنية، وهو ما دفع بالعروس الى البكاء ليسارع فؤش ويحتضنها بحرص واهتمام.

حفل محمد فؤاد فى لبنان

ويستعد محمد فؤاد لاحياء حفلاً غنائياً في لبنان يوم 25 يوليو الجاري تحت عنوان ديسكو 90، ويجمع الحفل بين نجوم جيل التسعينيات بجانب محمد فؤاد وتم وصفه بأنه نوستالجيا لموسيقى جيل التسعينيات، ومن أبرز النجوم المشاركين في الحفل حميد الشاعري، هشام عباس، إيهاب توفيق، حسام حسني. ومن المتوقع أن يقدموا باقة مميزة من الأغاني التي ارتبط بها الجمهور خلال هذا الحفل.

محمد فؤاد

وكان احتفل النجم محمد فؤاد فؤش في إبريل الماضى بزفاف نجله الأكبر عبد الرحمن داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وشهد الحفل حضور عدد كبير من نجوم الغناء على رأسهم عمرو دياب، محمد حماقي، مصطفى قمر، حمادة هلال، إيهاب توفيق، حميد الشاعري إضافة إلى نجوم الفن والمشاهير.