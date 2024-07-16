بتقنية الذكاء الاصطناعي.. طرح برومو أغنية رضا البحراوي الجديدة "لو جاي في سيط"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

طرحت المنتج محمد السبكي البرومو الرسمي لأحدث أغاني المطرب الشعبي رضا البحراوي بعنوان "لو جاي في سيط"، على عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".

أغنية "لو جيا في سيط" تم تسجيلها على طريقة "الذكاء الإصطناعي"، وهي كلمات حسام موكا ألحان وليد سمارة توزيع أشرف البرنس.

ومن المقرر طرح الأغنية نهاية هذا الأسبوع على كافة المنصات ووسائل التواصل الاجتماعي والموسيقى.

تصدر المطرب رضا البحراوي قوائم المحتوى الموسيقي الأكثر رواجا في موقع يوتيوب، الأيام الماضية، بعد طرح أغنية "ع الدوغري وبرجولة".

أغنية "ع الدوغري وبرجولة"، احتلت المركز الأول وحققت ما يزيد عن المليون مشاهدة، وهي من كلمات سوستا، وألحان طارق عبد الستار ومحمد غنيم، وتوزيع محمد حريقة.

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