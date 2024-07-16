هيفاء وهبي بإطلالة ساحرة من أحدث ظهور في لبنان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

خضعت الفنانة هيفاء وهبي لجلسة تصوير جديدة نشرت صورها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" وذلك خلال تواجدها في لبنان.

وظهرت هيفاء بالجلسة وهي ترتدي فستان أنيق خطفت به الأنظار وحاز على إعجاب جمهورها ومتابعيها وعلقت عليها: "تعلم أن تثق في الرحلة، حتى لو لم تفهمها، بعض الأحيان ما لم ترده أو تتوقعه يكون هو ما تحتاجه".

وعلق متابعيها قائلين: "احكي عن جمالك بهالصور ولا جمال الكابشن يلي اخترتيها، ملكة جمال، قلبي، ديفا، يسلم لي جمالك".

وشاركت هيفاء وهبي مؤخرًا ضمن الحملة الإعلانية لإحدى شركات المنتجات الغذائية وشاركها الحملة الفنان مصطفى غريب ولاقت نجاحًا كبيرًا.

كما شاركت بفعاليات الدورة الأخيرة لمهرجان موازين الموسيقي في المغرب وسط نخبة من نجوم الغناء في الوطن العربي ووجهت الشكر لإدارة المهرجان قائلة: "أشعر بالفخر لاستضافتي واحتضاني في المملكة المغربية، شكرًا من قلبي على كل الحب والكرم اللي شفتهم من الشعب المغربي الغالي".

يذكر أن هيفاء وهبي تشارك بعدد من الأعمال السينمائية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة منها فيلم "أولاد المحظوظة"، وفيلم "أرض جهنم".

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