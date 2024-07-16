نبيل الحلفاوي يعلق على تشكيل الأهلي أمام مودرن سبورت.. ويوجه طلبًا لـ كولر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

علق الفنان نبيل الحلفاوي، على تشكيل فريق كرة القدم بالنادي الأهلي، قبل مواجهة فريق مودرن سبورت في المباراة المؤجلة من الجولة السابعة عشر بالدوري الممتاز.

ونشر "الحلفاوي"، في تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع "إكس"، تشكيل الأهلي المباراة والمكون من، محمد الشناوي، محمد عبدالمنعم، رامي ربيعة، خالد عبدالفتاح، كريم فؤاد، أكرم توفيق، إمام عاشور، مجدي أفشة، حسين الشحات، طاهر محمد، وسام أبو علي، مطالبًا كولر بهذا الأمر: "الناس دي كلها تقعد دكة في ماتش الألومنيوم باستثناء خالد وطاهر وأفشة".

وأضاف، الحلفاوي، في تغريدة أخرى: "ماتش النهارده لو ما سجلناش هدفين مبكرا.. هيبقى أصعب من ماتش بيراميدز".

يحتل النادي الأهلي المركز الثاني بترتيب جدول الدوري، برصيد 60 نقطة من 24 مباراة، وجاء فريق مودرن سبورت في المركز الرابع برصيد 47 نقطة من 29 لقاء.

كما يستعد الاهلى لمواجهة الألومنيوم فى دور الـ32 ببطولة كأس مصر، الجمعة المقبلة على ستاد القاهرة.

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