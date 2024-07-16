20 صورة جديدة من حفل زفاف بتول الحداد بحضور نجوم الوسط الفني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

احتفلت الفنانة بتول الحداد بزواجها من المنتج مصطفى الغزولي في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وسط حضور عدد من الأهل والأصدقاء المقربين من العروسين إلى جانب نجوم الفن والمشاهير.

ونشرت بتول الحداد صور ومقاطع فيديوهات جديدة من كواليس حفل الزفاف عبر خاصية الاستوري على حسابها "إنستجرام"، ظهرت خلالها وهي ترحب بعدد من نجوم ونجمات الوسط الفني وحرصت على التقاط عدد من الصور التذكارية معهم.

وحرص عدد كبير من نجوم ونجمات الفن وصناع السينما على حضور حفل الزفاف وهم دياب، محمود عبد المغني، أحمد شامي، مي عز الدين، ياسمين صبري، أحمد السبكي، هبة مجدي، ميرنا نور الدين، دينا فؤاد، إيمان العاصي، أحمد صلاح حسني، محمد علي رزق، المنتج طارق الجنايني، المنتج تامر مرسي، أمير كرارة.

وشاركت الفنانة بتول الحداد بعدد من الأعمال الدرامية التي تعاونت خلالها مع عدد من أبرز نجوم الدراما المصرية منها مسلسل "يونس ولد فضة" بطولة الفنان عمرو سعد، مسلسل "نسر الصعيد" بطولة الفنان محمد رمضان، مسلسل "جميلة" بطولة الفنانة ريهام حجاج.

يذكر أن آخر مشاركات بتول الحداد كانت بمسلسل "صلة رحم" بطولة الفنانة يسرا اللوزي والفنان إياد نصار وعرض بموسم دراما رمضان 2024.

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