"اقترب الموعد".. كاظم الساهر يروج لحفله الغنائي المقبل في مهرجان العلمين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

يستعد المطرب كاظم الساهر، لإحياء حفلا غنائيا مميزا، ضمن فعاليات الدورة الثانية من مهرجان "العالم علمين"، يوم الخميس المقبل الموافق 18 يوليو الجاري.

ونشر "كاظم" البوستر الترويجي لحفله الغنائي عبر حسابه الشخصي بموقع "انستجرام"، وعلق: "بشرى سارة لمحبي قيصر الأغنية في الساحل الشمالي، مهرجان العلمين الجديدة سيكون المحطة القادمة في جولة القيصر العالمية".

وأضاف: "بين الأمس واليوم، حفلة مميّزة عامرة بالقديم الخالد من أغاني كاظم الساهر وجديدة المتألق من أحدث ألبوماته مع الحب، اقترب الموعد كثيرًا فسارعوا بحجز مقاعدكم الآن قبل فوات الأوان".

وتشهد النسخة الثانية لمهرجان العلمين هذا العام مشاركة عدد كبير من أبرز نجوم الغناء من مصر ومختلف أنحاء الوطن العربي، إلى جانب العديد من الفعاليات الفنية والثقافية وحتى الرياضية بحضور ألمع النجوم والشخصيات المؤثرة.

وكشفت إدارة مهرجان العلمين عن تخصيص 60 % من الأرباح لصالح الشعب الفلسطيني، كما أعلنت أن معظم فعاليات المهرجان ستقام في الفترة الصباحية ترشيدًا لاستهلاك الكهرباء، وأن 50% من الفعاليات ستقام في فترة النهار، بالإضافة للاعتماد على الطاقة الشمسية والمولدات الكهربائية.

وأكد القائمين على المهرجان أن النسخة الثانية ستشهد اختلاف كبير عن الدورة الأولى نظرًا لاكتمال الخدمات في مدينة العلمين الجديدة.

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