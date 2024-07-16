"أنا جامد كده كده".. رامي صبري يعلن موعد طرح ألبومه الغنائي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

أعلن المطرب رامي صبري عن موعد طرح أحدث ألبوماته الغنائية بعنوان "أنا جامد كدة كدة"، على منصات التواصل الاجتماعي والموسيقى المختلفة.

ونشر رامي صبري قائمة أغاني ألبوم "أنا جامد كدة كدة"، من خلال حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك"، معلقا: "ألبوم أنا جامد كده كده بداية من غداً ١٧ يوليو .. شاركونا أكتر أغنية متحمسين ليها".

الألبوم يضم أغنيات "أنا جامد كده كده"، كلمات تامر حسين وألحان رامي صبري وتوزيع جلال الحمداوي، أغنية "كداب" كلمات عمرو المصري وألحان وتوزيع عمرو الخضري وأغنية "على بالي" كلمات مصطفى مدكور وألحان محمد علي ورامي صبري وتوزيع محمد يسي.

ويضم الألبوم أيضا أغنيات "فيها إيه" كلمات محمد عاطف وألحان رامي صبري وتوزيع أسامة الهندي، أغنية "كنا معدين" كلمات عليم وألحان عمرو الشاذلي وتوزيع عمرو الخضري، وأغنية "ما بتحصليش كتير" من كلمات تامر حسين وألحان رامي صبري وتوزيع أسامة الهندي.

ومن المقرر أن يحيي الفنان رامي صبري حفله الجديد بمدينة تورنتو بكندا، يوم 1 نوفمبر 2024.

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