الفنانة ريم البارودي ترد على شائعة اختطافها.. ما القصة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

أعربت الفنانة ريم البارودي عن انزعاجها بعد قيام أحد رواد "السوشيال ميديا" بنشر خبر اختطافها عبر حسابه على "فيسبوك" وسط قلق متابعيها الذين قاموا بالسؤال عنها للاطمئنان عليها.

وردت ريم البارودي على الخبر عبر خاصية الاستوري على حسابها الرسمي بموقع "انستجرام": "مريض نفسي هو واللي زيه وللأسف ملهمش علاج، منزل عنده على صفحته على الفيسبوك اني مخطوفة ولكن بلدنا فيها قانون لأ وبيأكد كمان في كل تعليق إني اتخطفت".

وأنهت تعليقها: "يغور حبك وازعل على نفسك، تغور الفلوس وقلة التربية، قمة العبث".

يذكر أن آخر مشاركات الفنانة ريم البارودي كانت بمسلسل "حد فاصل" عام 2023 وسط بطولة عدد من نجوم الدراما التلفزيونية وهم إدوارد، نضال الشافعي، محمد مهران، نانسي صلاح، تأليف محمد إبراهيم عوض، إخراج تامر حمزة.

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