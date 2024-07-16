"الماتش صعب".. نبيل الحلفاوي يعلق على نتيجة الشوط الأول بين الأهلي ومودرن سبورت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

انتقد الفنان نبيل الحلفاوي، أداء لاعبو فريق الأهلي عقب انتهاء الشوط الأول من المباراة التي تقام حاليًا أمام فريق مودرن سبورت، على ملعب ستاد القاهرة.

وكتب "الحلفاوي"، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إكس": قلنا الماتش ده أصعب، الغريب إن أي هجمة مرتدة للأهلي لازم يستنوا لغاية ما كل لعيبة مودرن ترجع، الهدفين إلغاؤهم صحيح".

وأضاف: "بس كويس إننا خلصنا الهدف قبل نهاية الشوط، قدامك شوط لازم تكسبه، رضا أو كهربا في الشوط الثاني، ثنائية قفشة وعاشور تستمر، نتصرف في الكورة أسرع من كده".

وانتهى الشوط الأول بين الأهلي ومودرن سبورت بالتعادل الإيجابي 1/1.

يحتل النادي الأهلي المركز الثاني بترتيب جدول الدوري، برصيد 60 نقطة من 24 مباراة، وجاء فريق مودرن سبورت في المركز الرابع برصيد 47 نقطة من 29 لقاء.

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