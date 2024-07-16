شكرا لقرائتكم خبر عن بعد "قال فى حقى".. الفنانة بسمة بوسيل تطرح أغنية جديدة باسم "جراج عمومى" وتحقق آلاف المشاهدات خلال ساعات من طرحها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت الفنانة بسمة بوسيل، أغنية جديدة تحمل اسم "جراج عمومي" على حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، كتب كلمات الأغنية مصطفى حسن، وألحان كريم عاشور، وتوزيع أماديو، وميكس وماستر مصطفى رؤوف، مدير إنتاج أشرف سالم.



وحققت أغنية "جراج عمومى" آلاف المشاهدات خلال أيام قليلة من طرحها على منصات التواصل الاجتماعي، وهنأها المتابعين على قناتها بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وعلقت إحدى المتابعات "صوت يصلح لجميع الاستايلات"، وكتبت أخرى "أغنية مختلفة عن صوتك عجبتنى ستايل حلو وحتى تغيير جيد بالتوفيق ليكى".

وتُعد الأغنية الجديدة هى ثالث أغانى الفنانة بسمة بوسيل خلال هذا العام بعد شهر من طرحها «قال في حقي»، وقبلها «البدايات» والتي تصدرت تريند موقع الفيديوهات يوتيوب منذ طرحها، حيث تخطت حاجز 100 ألف مشاهدة فى أقل من 24 ساعة.

وجاءت كلمات الأغنية "أنت قوم، وأنتى قومى.. كله برا قلبي يلا، قلبى مش جراج عمومى.. ولا عايزة أحب ولا أتحب سيبوني ارتاح.. أنا كل من هب ودب شبعنى جراح.. قلبى من اللحظة ديا خلاص مغلق للإصلاح.. أنت قوم، وأنتى قومى.. كله برا قلبى يلا، قلبى مش جراج عمومى.. قدمت السبت والحد وباقى الأسبوع.. عشرتكم والله بجد أفشل مشروع.. قلبى يا عينى جالكوا سريع رجع موجوع.. أنت قوم، وأنتى قومى.. كله برا قلبى يلا، قلبى مش جراج عمومي..كل اللى ما بينا اتبخر ومش موجود..أنا يمكن فوقت متأخر عن المفروض.. مش عايزة أشوف وشكوا من غير مطرود".