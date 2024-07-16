شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365 يكرم السيناريست مجدى صابر ويحتفى بنجاح أعماله الدرامية (صور) والان مع تفاصيل الخبر

كرم الخليج 365 السيناريست الكبير مجدي صابر، ومنحته درع التكريم الكاتبة الصحفية علا الشافعى رئيسة تحرير الخليج 365، وتحدث خلال الندوة الذى أقامها قسم الفن عن بدايته في عالم كتابة الأعمال الدرامية، التى بدأها في سن الخامسة عشر من عمره، كما تحدث عن علاقته بوالده ونشأته في منطقة شبرا.

كما تطرق حديث السيناريست مجدى صابر عن تعاونه مع كبار النجوم، على رأسهم الراحل نور الشريف ويحيى الفخرانى وعبلة كامل، وغيرهم وكواليس كثيرة فى مشواره.

وأشاد صابر خلال الندوة بعدد من الأعمال الأخيرة، منها مسلسل الحشاشين، وأكد أننا فى حاجة إلى مثل هذه المسلسلات.

وقدم السيناريست مجدي صابر باقة كبيرة من الأعمال الدرامية التي تركت بصمة كبيرة مع الجمهور، ومنها "للعدالة وجوه كثيرة" و"الرجل الآخر" و"سلسال الدم" و"أين قلبي" و"فريسكا" وغيرها الكثير من المسلسلات.