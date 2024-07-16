شذى حسون تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة بعد نجاح "بيك تحلي"

ياسر رشاد - القاهرة - حرصت الفنانة شذي حسون على مشاركة جمهورها صورة جديدة عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، بإطلالة جذابة وساحرة.

وارتدت شذي حسون فستان روز يأخذ قصة الشراشيب وشفاف ومجسم، ومن الناحية الجمالية وضعت ميكاب بألوان ترابية لتبرز جمالها وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها مما أبرز رقة إطلالتها.

وكانت طرحت النجمة العراقية شذى حسون أغنية “بيك تحلى" على موقع «يوتيوب» و«ساوند كلاود» و«أنغامي».

وجاءت أغنية «بيك تحلى» بقالب غنائي شعبي متجدد من حيث اللحن والتوزيع الموسيقي، إضافة إلى النص الغنائي البسيط في شرح حالة الحب والإعجاب بصور شعرية قريبة من الشارع المصري.

طرحت المطربة العراقية مؤخراً أغنية "بنادى عليك" باللهجة المصرية، على "يوتيوب" ومنصات مواقع التواصل الاجتماعى، والتى صورتها على طريقة الفيديو كليب بتوقيع المخرج بتول عرفة.

بنادى عليك" للمطربة العراقية شذي حسون، من كلمات فاضل الراوي، وألحان محمد مصطفي، وتوزيع هشام محمد، والكليب من إخراج بتول عرفة.



كما طرحت الفنانة العراقية شذى حسون، مؤخراً، أغنية باللهجة المصرية بعنوان "على ما أظن" على "يوتيوب" ومواقع التواصل الاجتماعى، والتي صورتها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات إيهاب عبد العظيم، ألحان بهاء عبد الهادى، توزيع زووم، والكليب من إخراج زياد خوري.

بينما طرحت النجمة شذي حسون مؤخراً أغنية بعنوان "حلم عمري" على "يوتيوب"، والتي صورتها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات حسام سعيد، محمد زعفراني، توزيع تيام طارق، والكليب من إخراج فادى حداد.

مون آمور للنجمة شذي حسون

وكانت شذى حسون والمطرب فوديل، طرحا ديو غنائى جديد بعنوان "مون آمور" عبر مواقع الفيديوهات يوتيوب، والأغنية من كلمات سمير المجارى، وتوزيع رشيد محمد على.

وتم تصوير أغنية "مون آمور" في لبنان تحت إدارة المخرج زياد خورى، وجاءت الأغنية باللهجة المغربية، ومن ألحان فوديل.

كلمة حلوة

كما طرحت المطربة العراقية شذى حسون مؤخرًا أغنية بعنوان "كلمة حلوة" والتي قدمتها على طريقة الدويتو مع المطرب محمد قماح، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات رمضان أبو زيد وألحان وتوزيع محمد قماح.