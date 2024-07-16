مي كساب: خسيت 50 كيلو بعد عملية تكميم المعدة

ياسر رشاد - القاهرة - أكدت الفنانة مي كساب إنها فقدت الكثير من الوزن بعد إجراء عملية لتكميم المعدة، والتى ساعدها فى خسارة 50 كيلو من وزنها.

وحول العمل مع الفنان محمد رمضان وأحمد السقا، قالت إنها استمعت بالعمل مع محمد رمضان، وأنه فى الكواليس فنان جميل وجدع وملتزم ويحب زملاءه، وكذلك أحمد السقا فهو شخص نقى القلب وأخلاقه نبيلة وله أخلاق الفرسان، وبالعمل معه اكتسبت صديقا لآخر العمر.

كما أعلنت أنها سوف تشارك فى مسلسل اللعبة 5 والتصوير فى أكتوبر القادم، وقريبا طرح أغنية "قطة".

وأضافت الفنانة مى كساب، أنها تهاونت فى حقها كمطربة، خاصة بالمسلسلات، قائة: كان المفروض أصر على الغناء فى الأعمال التمثيلية حتى لو زميلة اعترضت على غنائى فى المسلسل.

وحول بدايتها قالت: "غنيت لفيروز ولمجد القاسم، وطلب منى مشاركتى فى أغنية غمض عنيك، ولكن لم أجد الاهتمام بموهبتى وتقديرها كما قدرها المنتج نصر محروس، واستمريت 4 سنوات كونت خلالها فرقة للغناء فى الأماكن الخاصة وأول ألبوم أنتجه الصديق حمادة هلال".

وحول التمثيل قالت: "مثلت بالصدفة من خلال تمثيل داخل كليب، ووالدى كان مؤمنا بى لدرجة أنه كان يقول لى أنتى خليفة شادية الفنانة الشاملة غناء وتمثيل، وكان أول تجربة تمثيل، مسلسل "لا أحد ينام فى الإسكندرية"، وبعدها فوجئت بالفنان أحمد الفشاوى يكلمنى يطلب منى النشاركة فى "سيت كوم تامر وشوقية".

وحول اختيارها بين جزء ثانى من مسلسل "جعفر العمدة" أو "العتاولة" أكدت أنها ستقبل الجزء الثانى من جعفر العمدة ، وقالت: "أنا اعلنت عدم وجودى فى الجزء الثانى من العتاولة".

وأعربت عن ندمها لعدم مشاركتها فى مسلسل "السبع وصايا" لأن الورق كان جيد وندمت جدا لرفضه بسبب خلافات فى الأجر مع شركة الانتاج.

وعن فيلم "الطيب والشرس واللعوب" ظلم سينمائيا فى موعد عرضه، وأحاول أن أصنع تاريخ سينمائى ولكننا نفتقر لفكرة المنتج الفنان، والكل يعمل ببركة ربنا.

وحول العمل مع عدد من المخرجين الحاليين قالت "حاليا أحب أدخل تجربة مع المخرج بيتر ميمى، خاصة أنى عملت مع محمد سامى وعمر عرفة وشريف عرفة"، وقالت: "إن لحظة الركود هى أصعب لحظة يخاف منها الفنان ومررت بتلك الفترة حوالى 4 سنوات وكانت صعبة جدا بالنسبة لى".

وكانت قامت الفنانة مي كساب بتأدية مناسك العمرة، إذ نشرت فيديو عبر ستوري حسابها بتطبيق انستجرام أثناء وجودوها في المملكة العربية السعودية.

وكانت طرحت الفنانة مي كساب، أحدث أغنياتها التي تحمل اسم "بيقولوا قوية" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" ومنصات الموسيقى المختلفة.

والأغنية من كلمات طارق على، وألحان وتوزيع إسلام رفعت، وميكس وماستر جورج يعقوب، ومن المقرر طرحها الخميس المقبل

وكانت حرصت الفنانة مي كساب على إحياء الذكرى الـ11 لوفاة والدتها عن عالمنا.

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حيث نشرت مي كساب على صفحتها الحاصة بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك وكتبت قائلة: الذكرى السنوية الـ11 على وفاة أمي الغالية طعم الحياة، نسألكم الفاتحة والدعاء في الجنة ونعيمها بإذن الله يا أمي".

ذعر

كانت انتهت مي كساب مؤخرًا من تصوير أحدث أفلامها، بعنوان "ذعر"، وهو من تأليف هشام يحيى وإخراج شادي علي، وبطولة مي كساب، أحمد فتحي، محمود حافظ، محمد رضوان.

قصة فيلم ذعر

وتدور أحداثه في إطار كوميدي فانتازي حول كاتب سينمائي يسعى لتحقيق حلمه بخروج أول فيلم له إلى النور، فيواجه العديد من المواقف الكوميدية الطريفة، وسوف يتم تصوير المشاهد الداخلية للفيلم بمنطقة الهرم على أن يتم تصوير المشاهد الخارجية في عدد من شوارع القاهرة.

مي كساب

وكانت كشفت الفنانة مي كساب انتهائها من تسجيل أغنية جديدة لها، وتُعد أولى الأعمال الفنية التي انتهت منها منذ وفاة والدها نهاية يوليو الماضي.

وكانت فجرت الفنانة مي كساب مفاجأة لجمهورها بشأن حقيقة وجود جزء ثاني لمسلسل جعفر العمدة، الذى حقق نجاحًا كبيرًا في رمضان 2023.

وأكدت مي كساب عبر حسابها على موقع الصور الشهير “انستجرام” قائلة: “معادنا معاكم في جعفر العمدة إن شاء الله رمضان 2024”.

ويذكر أن شاركت الفنانة مي كساب في بطولة مسلسل جعفر العمدة، للفنان محمد رمضان في الماراثون الرمضاني الماضي وشارك عدد كبير من النجوم منهم أيمان العاصى، وهالة صدقي والفنان أحمد فهيم والفنان طارق النهري، والفنانة منه فضالي، والفنان مجدي بدر، المسلسل من إخراج محمد سامي .

مي كساب

قصة جعفر العمدة

تدور أحداث المسلسل حول جعفر العمدة، الذي يمتلك عدة شركات للمقاولات، ويدخل في صراعات عدة مع منافسيه، وبالرغم من زواجه بثلاث نساء؛ إلا أنه يقرر الزواج من عايدة التي تنشأ بينها وبين جعفر العديد من المفارقات تضعهما على المحك.

وكان رحل عن عالمنا والد الفنانة مي كساب بعد صراع مع المرض، وأعلنت مي كساب عن تشييع الجنازة من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وكان والد الفنانة مي كساب، تعرض لأزمة صحية وخضع لأجراء عملية وطلبت مي كساب الدعاء لوالدها قائلة: "أبويا أحلى حاجه في عمري كله أبويا اللي علمني أكون بني آدمه أبويا مريض في أمس الحاجة للدعاء يارب اكتبله الخير اللي فيه رضاك وفيه صلاح حاله يارب اقف جمبنا مالناش غيرك ادعوله".

وكانت أعلنت الفنانة مي كساب، أنها نجحت كممثلة أكثر من كونها مطربة، لافتة إلى أنها لجأت لعملية تكميم المعدة لإنقاص وزنها بسبب فشلها في اتباع الأنظمة الغذائية.