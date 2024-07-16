السينمات تستقبل فيلم Longlegs غدا بجميع دور العرض

ياسر رشاد - القاهرة - تستعد السينمات المصرية لاستقبال عرض فيلم الرعب والإثارة Longlegs بداية من الغد.

يأتى ذلك بعدما حقق انطلاقة ضعيفة في البوكس أوفيس الأمريكي بعطلة الأسبوع الماضي.

قصة الفيلم

تدور أحداث فيلم Longlegs حول اكتشاف عميلة بمكتب التحقيقات الفيدرالي سلسلة من الأدلة الغامضة التي يجب عليها حلها لإنهاء فورة القتل المرعبة، أثناء مطاردة قاتل متسلسل.

أبطال الفيلم

يشار الي أن فيلم Longlegs من بطولة نيكولاس كيدج، مايكا مونرو، أليشيا ويت، بلير أندروود، داكوتا دولبي، ومن اخراج وتأليف أوزجود بيركنز.

وكان حقق فيلم Longlegs في انطلاقته بالسينمات الأمريكية أقل من 25 مليون دولار خلال الأيام القليلة الماضية وسط منافسة قوية مع أفلام الرسوم المتحركة التي تصدرت المشهد.