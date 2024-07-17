شكرا لقرائتكم خبر عن هبة طوجى تشارك الرحبانى فى حفل بمهرجان جرش 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك الفنانة هبة طوجى في مهرجان جرش للثقافة والفنون، فى دورته الثامنة والثلاثين لهذا العام، فى حفل من المقرر له الخميس 25 يوليو الجاري.

تمتلك هبة طوجى الكثير من التجارب التى سبق وشاركت فيها، والتى يعد أهمها مشاركتها بأداء دور البطولة النسائية فى "اسميرالدا" فى المسرحية الفرنسية التاريخية "نوتردام دوباري" على أكبر المسارح فى العالم.

وشاركت طوجى مع أسامة الرحباني فى الكثير من الاعمال فى المنطقة العربية وشمال أفريقيا، وهي: "لا بداية ولا نهاية" 2011، "يا حبيبي" 2014، "هبة طوجى 30" 2017، "بعد سنين" 2023، وألبوم عيد الميلاد باللغتين العربية والإنجليزية "هللويا" 2017، كما تعاونت مع فنانين عالميين مثل بينتا تونيكس، ولويس فونسي، وإبراهيم معلوف، وماثيو شديد، كما غنّت دويتو فى حفل مع أندريا بوتشيلي، مثلما قدّمت عروضًا على أرقى المسارح والمهرجانات فى العالم العربى.