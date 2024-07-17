شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السعدنى يخسر وزنه فى عيد ميلاده ويعلق: نظرتى للحياة اتغيرت والان مع تفاصيل الخبر

شارك النجم أحمد السعدني متابعيه بصورة ومنشور على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وظهر في عيد ميلاده، وكتب: "عيد ميلاد صعب حقيقي ونظرتي للحياة اتغيرت أكيد اختلفت 180 درجة، بس خسيت تمام، الله يرحمك يا ابا ممكن دعوات حلوة".

واحتفل مؤخرا النجم أحمد السعدنى بتخرج نجله عبد الله السعدنى فى المدرسة، ونشر صورا تجمعه به عبر حسابه على "إنستجرام" معلقا عليها: "رجلى"، فى أحدث ظهور للسعدنى بعد وفاة والده الفنان الكبير صلاح السعدنى يوم 19 أبريل الماضى.

كما نشرت ميريت السعدنى شقيقة أحمد السعدنى صورة لعبد الله من التخرج، معلقة عليها: "مبرووك حبيبى ربنا يسعدك دايماً ويفرحنا بيك.. عقبال التخرج من الجامعة يا رب".

يذكر أن مسلسل سره الباتع آخر أعمال أحمد السعدني الدرامية، والذى عرض في رمضان قبل الماضي، وشارك في بطولته حسين فهمي، ريم مصطفى، أحمد عبد العزيز، حنان مطاوع، وغيرهم من الفنانين، والعمل سيناريو وحوار وإخراج خالد يوسف.