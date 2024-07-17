شكرا لقرائتكم خبر عن "فيها إيه" أغنية جديدة لـ رامي صبري بتوقيع الشاعر محمد عاطف والان مع تفاصيل الخبر

يتعاون النجم رامي صبري مع الشاعر محمد عاطف فى أغنية جديدة تحمل اسم "فيها إيه" من ألحانه وتوزيع أسامة الهندى، وتحمل عددا من المفاجآت، ضمن ألبومه الجديد الذى يطرحه غدا.

ولم تكن المرة الأولى الذى يتعاون فيها رامى مع الشاعر محمد عاطف، حيث حققا نجاحا كبيرا مؤخرا في عدد من الأغانى منها "شطبنا".

وكشف مؤخرا النجم رامي صبري عن اسم أحدث ألبوماته الغنائية التي يقدمها لجمهوره خلال الفترة القادمة؛ حيث استقر على اسم "أنا جامد كده كده".

ونشر رامي صبري منشورا على حساباته وصفحاته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي وكتب "ألبوم جديد قريبا" مع صورة تحمل "أنا جامد كده كده".

ومن المقرر أن يطلق رامي الألبوم قريبا بالتوازي مع إحياء مجموعة كبيرة من الحفلات داخل وخارج مصر.

وكان رامي قد شوّق جمهوره حين كتب منشورا كتب فيه "أنا جامد كده كده" مما أثار جدلا بين الجمهور حول ما يقصده رامي.