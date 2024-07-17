مزمار وتحطيب .. ملوى للفنون الشعبية ترطب الأجواء بمهرجان العلمين

ياسر رشاد - القاهرة -

رطبت فرقة ملوى للفنون الشعبية الأجواء ولطفت من لهيب درجة الحرارة العالية، بعروضها المبهرة، التى ترسٍّخ الفلكلور الشعبي والصعيدى، في ثالث ليالى فعاليات قصور الثقافة بمهرجان العلمين فى دورته الثانية.

ملوى للفنون الشعبية



بدأت الفعاليات قبل قليل، والتى تأتى ضمن برنامج وزارة الثقافة، برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وتقيمها الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس هيئة قصور الثقافة، وسط جمهور كبير ولفيف من قيادات الثقافة والصحفيين والإعلاميين.



وعلى الممشى السياحي بمدينة العلمين الجديدة قدم فنانو فرقة ملوى للفنون الشعبية، بقيادة المدرب محمد شحاته الرقصات التقليدية الشعبية باستخدام الشوم والعصا والتحطيب وعلى أنغام المزمار وضربات الطبل البلدي، وسط إقبال كبير وفرحة الجميع.

وتفاعلت الجماهير والشباب مع الفرقة التصفيق والرقص والغناء فى جو من السعادة والمرح.

الزمار الصغير

أشعل الزمار الصغير آدم احمد الأجواء خلال عزفه بالمزمار وسط احتفال الجماهير به.

الزمار الصغير آدم احمد ووالده

فرقة ملوي للفنون الشعبية، إحدى فرق الهيئة العامة لقصور الثقافة، في محافظة المنيا، والتى تقدم الفلكلور الشعبي والصعيدى خلال العديد من مشاركاتها في كثير من الحفلات والمسابقات المحلية والدولية.



يقام مهرجان العلمين في دورته الثانية بمدينة العلمين الجديدة، على مدار 6 أسابيع في الفترة من 14 يوليو وحتى 21 أغسطس المقبل.



وتشهد مشاركة هيئة قصور الثقافة فى مهرجان العلمين هذا العام زيادة في عدد العروض الفنية، بعد نجاح كبير فى العام الماضي.

مهرجان العلمين تقام فعالياته أيام الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء أسبوعياً، العاشرة مساء، في المسرح الروماني بمدينة العلمين الجديدة.

وتقدم الهيئة طوال فترة إقامة المهرجان باقة متميزة من العروض الفنية التي تعكس التراث المصري الأصيل من خلال 17 فرقة فنية منها فرق الفنون الشعبية وهي: "الحرية السكندرية، ملوي، أسيوط، أسوان، الأقصر، الشرقية، الأنفوشي، العريش، الإسماعيلية، الغردقة، مطروح، الوادي الجديد، والمنيا".

بالإضافة إلى الفقرات الفنية المتنوعة التي تقدمها كل من فرقة النيل للموسيقى والغناء الشعبي، الأنفوشي للإيقاعات الشرقية، وفرقة التنورة التراثية، وأوبرا عربي.

ويتضمن الأسبوع الأول في الفترة من 14 وحتى 17 يوليو عروضا فنية لفرق: التنورة التراثية، أوبرا عربي، الأنفوشي للإيقاعات الشرقية، بجانب عروض الفنون الشعبية لفرق الحرية السكندرية، والأنفوشي وملوي.

ويتضمن الأسبوع الثاني في الفترة من 21 وحتى 24 يوليو عروضا فنية لفرق: أسيوط، الشرقية، مطروح، الحرية للفنون الشعبية، بجانب فرقة أوبرا عربي.

ويشهد الأسبوع الثالث في الفترة من 28 وحتى 31 يوليو عروضا لفرق: النيل للموسيقى والغناء الشعبي، أوبرا عربي، الأنفوشي للإيقاعات الشرقية، والأقصر، الأنفوشي، ومطروح للفنون الشعبية.

وتتواصل فعاليات الأسبوع الرابع، الشهر المقبل بدءا من 4 وحتى 7 أغسطس مع عروض الفرق الفنية: الأنفوشي للإيقاعات الشرقية، والإسماعيلية، أسوان، الحرية، الأنفوشي، ومطروح للفنون الشعبية.

وتقدم كل من فرقة الأنفوشي للإيقاعات الشرقية، أوبرا عربي، الغردقة، المنيا، الأنفوشي والحرية، عروضها الفنية خلال الأسبوع الخامس في الفترة من 11 وحتى 14 أغسطس.

أما الأسبوع السادس والأخير فيتضمن عروضاً في الفترة من 18 وحتى 21 أغسطس للفرق الفنية: أوبرا عربي، الأنفوشي للإيقاعات الشرقية، العريش، الوادي الجديد، الأنفوشي ومطروح للفنون الشعبية.

"مهرجان العلمين" هو الأضخم على مستوى الشرق الأوسط، ويعتبر وجهة سياحية مهمة لآلاف السائحين من مصر والعالم، لما يتضمنه من حفلات وفعاليات متميزة يشارك بها نخبة من النجوم من مصر والوطن العربي، ويشهد هذا العام فعاليات متنوعة تقدم بالمدينة التراثية والمنطقة الترفيهية، تتنوع ما بين الأنشطة المقامة خصيصا للطفل، ومعارض الحرف التراثية والتقليدية، بجانب مسابقات الموسيقى وعروض الفلكلور.