الفنانة العالمية هبة طوجي وأسامة الرحباني يضيئان قناديل مهرجان "جرش 2024"

ياسر رشاد - القاهرة - تشارك الفنانة هبة طوجي، ضمن فعاليات مهرجان جرش للفنون والثقافة في دورته الثامنة والثلاثين المقرر إقامته يوم 25 يوليو 2024.

الفنانة هبة طوجي تسير على الثقة ذاتها التي وجدها فيها منصور وأسامة الرحباني، حين قدَّماها لبطولة مسرحيات غنائية ضخمة ومميزة في الشرق الأوسط.

ولأنّ الرحابنة دائمًا ما تسير في دمائهم وأنفاسهم تجليات الإبداع والريادة في الإدهاش والخلق والابتكار، فإنّ هبة طوجي، وهي تنشأ النشأة الفنية من الأساس وتلفت إليها الأنظار منذ دراستها المبكرة للغناء والصوت والسينما، تصل اليوم إلى العالمية،وتبدع في الغناء، مثلما أبدعت في التمثيل والإخراج؛ ويكفي أن تكون هنالك إشادة عالمية بأدائها، فقد قامت بأداء دور البطولة النسائية في "اسميرالدا" في المسرحية الفرنسية التاريخية"نوتردام دوباري" على أكبر المسارح في العالم.

وقدمت مع أسامة الرحباني، بكل ّإبداعه وحضوره ومزاجه الموسيقي، إنتاج الرحباني وتأليفه الموسيقي لأربعة ألبومات قدّمتها هبةطوجي في المنطقة العربيه وشمال إفريقيا، وهي:"لا بداية ولا نهاية" 2011 ، "يا حبيبي" 2014 ، "هبةطوجي 30" 2017 ،"بعد سنين" 2023 مع يونيفرسالأرابيك ميوزك، وألبوم عيد الميلاد باللغتين العربية والإنجليزية"هللويا"2017 .

الفنانة طوجي، وصل صوتها إلى العالم، من خلال تعاونها مع فنانين عالميين مثل بينتا تونيكس، ولويس فونسي، وإبراهيم معلوف، وماثيو شديد، كما غنّت دويتو في حفل مع أندريا بوتشيلي، مثلما قدّمت عروضًا على أرقى المسارح والمهرجانات في العالم العربي،إذ تعتبر واحدة من أكبر الأصوات قياسًا إلى جيلها.

بعد أيام قليلة من الآن، على الساحة الرئيسية لمهرجان جرش،وفي المدينة الأثريّة العتيقة بكلّ جمالها وبهائها وأصداء حضارتها، ستصدح الفنانة هبة طوجي ليل الخميس 25/7/2024 ، وبالتأكيد سيرافقها في كلّ هذا الإبداع والألق الذي ننتظر، الموسيقار والمبدع أسامة الرحباني.