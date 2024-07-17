بالفيديو.. زغرودة مي عز الدين في حفل زفاف الفنانة بتول حداد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

حرصت الفنانة مي عز الدين، على حضور حفل زفاف الفنانة بتول الحداد والمنتج مصطفى الغزولي، وتوجيه التهنئة للعروسين.

ونشرت "مي عز الدين"، فيديو لها مع العروسين، عبر حسابها الشخصي على موقع "انستجرام"، وعلقت: "ألف مبروك لصديقي الغالي قوي أجدع صاحب مصطفي الغزولي ربنا يسعدك ويحفظكم يا رب".

وظهرت مي عز الدين في مقطع الفيديو وهي تطلق "زغرودة" للعروسين وتقبل العروسة بتول الحداد وتهنئ العريس مصطفى الغزولي.

وردت بتول على تهنئة مي عز الدين، وكتبت: "يا روح قلبي نورتي الدنيا".

وشاركت بتول في مسلسل صلة رحم بطولة الفنان إياد نصار، وأسماء أبو اليزيد الذي تم عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي، تأليف محمد هشام عبية، وإخراج تامر نادي.

يذكر أن، مي عز الدين في موسم دراما رمضان 2024 كضيفة شرف بمسلسل "كوبرا" بطولة محمد عادل إمام والذي عُرض على قناة MBC مصر.

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